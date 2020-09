Apoyo económico para campesinos sin importar su estado migratorio

Los Ángeles

Trabajadores agrícolas de Riverside infectados o expuestos al COVID-19 podrían obtener hasta $2,000 a través del programa ‘Cosecha Sana’.

En un esfuerzo para proteger a los campesinos y otros trabajadores del procesamiento de alimentos el condado de Riverside dio inicio el miércoles a un programa de asistencia económica para protegerlos durante la pandemia del COVID-19.

El programa “Cosecha Sana” del condado de Riverside, en colaboración con el Centro Legal TODEC, ofrece ayuda monetaria de $2,000 para cubrir las horas laborales perdidas de trabajadores agrícolas expuestos o infectados con el COVID-19 mientras están en cuarentena.

Quienes no puedan aislarse en casa tendrán acceso a hospedaje temporal, en hoteles y/o moteles, así como comida, transporte y revisiones de bienestar.

El programa de un millón de dólares fue aprobado por unanimidad el 25 de agosto por la junta de supervisores del condado de Riverside. La ordenanza fue escrita por el supervisor del cuarto distrito Víctor Manuel Pérez y apoyada por el supervisor Chuck Washington del tercer distrito

Se espera que el programa pueda ayudar alrededor de 250 trabajadores agrícolas y de procesamiento de comida incluyendo a quienes manejan tractores, empaquetan comida y realizan todo trabajo relacionado a la agricultura.

“Para mí fue muy importante presentar esta ordenanza porque soy hijo de trabajadores agrícolas inmigrantes”, dijo Pérez. “Pero también es importante para nuestra región saber que tenemos bastantes personas que trabajan aquí en la agricultura y sabemos que los trabajadores agrícolas son las personas que muchas veces sufren en silencio”.

Luz Gallegos, directora de programas comunitarios de TODEC, dijo que para solicitar la ayuda económica los trabajadores infectados o expuestos al COVID-19 deben ser mayores de 18 años y tener un ingreso en el hogar de 80% o menos del ingreso promedio del área.

“Este programa es el único en todo el estado que está dando $2,000 para que nuestros trabajadores agrícolas y de procesamiento de alimentos puedan aislarse sin pendiente porque van a tener básicamente su tiempo pagado cuando estén en cuarentena”, dijo Gallegos.

Ella indicó que se luchó para que se ofreciera esta cantidad a los trabajadores ya que muchos de ellos no tienen la posibilidad de solicitar desempleo. Dijo que en TODEC han conocido muchos casos done los trabajadores han sido diagnosticados pero continúan trabajando porque de otro modo no tienen dinero para comer ni para pagar sus gastos esenciales.

“El programa no pregunta ningún tipo de estatus legal, lo único que queremos ver es que cumplan los requisitos”, indicó Gallegos.

El supervisor Pérez dijo que el programa realmente ayudará a los trabajadores agrícolas a proteger a los miembros de su familia y contar con el apoyo para recuperar el salario perdido.

“Qué gran día, en este Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, un día de celebración, para tener este programa en favor de nuestra comunidad”, dijo el supervisor Pérez.

Se estima que en el condado de Riverside la agricultura es una industria de más de 800 millones de dólares. No obstante, los trabajadores tienen que trabajar bajo arduas situaciones no solamente del COVID-19 pero últimamente también con la mala calidad del aire debido a los incendios.

“Los campesinos terminan yendo al hospital porque tienen problemas para respirar y ahí son diagnosticados también con el COVID-19”, dijo Gallegos.

Estadísticas de hace tres semanas del condado de Riverside demostraron que más de 4,000 trabajadores agrícolas dieron positivo al COVID-19.

Cómo solicitar ayuda

Gallegos enfatizó que todo el proceso será realizado por teléfono de principio a fin ya que las personas que sean elegibles son quienes están contagiadas de COVID-19 o expuestas al contagio.

“Queremos que permanezcan en casa y que no se preocupen de lo económico cuando estén en aislamiento”, dijo Gallegos.

El interesado debe mostrar los documentos requeridos por medio de un mensaje de texto o de manera electrónica.

Los documentos válidos son identificación con foto actual o expirada que sea otorgada por una agencia gubernamental ya sea de Estados Unidos o del país de origen del interesado. También necesitan comprobante de domicilio como una factura de la luz, agua o teléfono y un comprobante de que ha dado positivo al COVID-19 o ha sido expuesto. Esto se puede obtener por cualquier funcionario de salud médica del condado de Riverside.

Ninguna solicitud será aprobada hasta que se entreguen las pruebas necesarias ya que el programa es gubernamental.

“Tenemos que documentar sus archivos para mostrar que en realidad son las personas y que califican para este recurso”, dijo Gallegos.

Pérez aseveró que mediante este programa Cosecha Sana también busca mostrar a la gente que los trabajadores agrícolas son tan importantes como cualquier otro individuo, sin importar quiénes son, dónde vienen o si están documentados o no.

“Y esta es solo mi pequeña forma de ayudar a nuestra comunidad y, en última instancia, ayudar a la sociedad porque sin nuestros trabajadores agrícolas, nosotros no comemos”, dijo Pérez.

Las personas deben llamar al número 1-888-863-3291 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las solicitudes estarán abiertas hasta que se llene la capacidad. La asistencia se brindará en inglés, español y purépecha.