Director del FBI: Rusia trabaja para influir en las elecciones a favor de Trump

Rusia está utilizando nuevamente las plataformas sociales para denigrar al candidato presidencial demócrata Joe Biden en un intento “muy activo” de influir en las elecciones estadounidenses a favor de Donald Trump, dijo el jueves al Congreso el director del FBI, Christopher Wray.

Wray testificó ante el comité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes con el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher Miller, para abordar las “amenazas mundiales” a Estados Unidos.

El jefe del FBI dijo al panel que Rusia “sigue intentando influir en nuestras elecciones, principalmente a través de lo que llamamos influencia extranjera maligna”, reportó CNN.

“Ciertamente hemos visto esfuerzos muy activos por parte de los rusos para influir en nuestras elecciones en 2020”, y agregó que los esfuerzos están utilizando los medios sociales.

El principal objetivo del Kremlin, señaló Wray, parece ser denigrar a Biden además de “lo que los rusos ven como una especie de establecimiento anti-ruso”.

FBI Director Wray: "We certainly have seen very active, very active efforts by the Russians to influence our election in 2020…to both sow divisiveness and discord and…to denigrate Vice President Biden."

Full video here: https://t.co/aLfZmkqbcC pic.twitter.com/CAq4VHoRqI

— CSPAN (@cspan) September 17, 2020