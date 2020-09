El equipo de los Houston Texans muy pronto podría tener a miles de aficionados presentes en el Estadio NRG

HOUSTON – El primer partido en casa de los Houston Texans será sin aficionados, y considerando el mal partido que tuvieron en la primera fecha de la temporada regular contra los Chiefs de Kansas City, vaya que sería extraordinario poder tener el apoyo de sus fans en el duelo que tienen contra los Ravens de Baltimore este próximo domingo.

Pero los Texans tendrán que esperar para poder contar el apoyo de su afición un poco más de tiempo.

Directivos del equipo houstoniano informaron este jueves que están dialogando con el Municipio y oficiales del Condado Harris para poder tener en las gradas del Estadio NRG a 15,000 aficionados en el partido de los Texans contra los Vikings de Minnesota el 4 de octubre, su segundo partido en casa.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo que no tiene ningún inconveniente con la cifra propuesta por los Texans, siempre y cuando implementen protocolos que incluían el uso de mascarillas y distanciamiento social.

The #Texans are working towards having fans in the stands for the October 4 game against Minnesota.#WeAreTexans pic.twitter.com/hnVZiBdzJP

— Houston Texans (@HoustonTexans) September 17, 2020