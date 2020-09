Guardia Costera decomisa $216 millones en cocaína y marihuana en el Pacífico y el Caribe

La Guardia Costera decomisó unas 6 toneladas de cocaína y 3 de marihuana durante 12 operaciones en aguas del Caribe y el Pacífico por un valor estimado de 216 millones de dólares, informó este jueves esa institución.

La droga fue puesta hoy a disposición de las autoridades en Florida, tras ser descargada en el Puerto Everglades, en el sur del estado.

To all the drug smugglers in the Caribbean and Eastern Pacific, if you see this…RUN.#USNavy's #USSPinckney & the @uscg conduct small boat ops while deployed to @Southcom in support of counter illicit drug trafficking, a Joint Interagency Task Force South mission. pic.twitter.com/0MSkHuiCNr

— U.S. Navy (@USNavy) September 12, 2020