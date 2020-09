Kanye West ha sido expulsado temporalmente de Twitter

El rapero Kanye West ha estado muy ocupado esta última semana amenazando con llevar ante la justicia a las discográficas Universal y Sony Music por negarse a venderle los derechos sobre sus antiguos discos, proclamándose el nuevo Moisés y orinando encima de premios Grammy.

Twitter ha sido una vez más el medio que ha elegido para desahogarse acerca de las injusticias que considera que estaría sufriendo, pero parece que la red social se ha cansado de sus diatribas virtuales y sus salidas de tono. Según la antigua estrella de la NBA Rick Fox, que se presenta como un buen amigo de Kanye, la compañía le ha penalizado por motivos que no ha entrado a detallar. Sin embargo, todo apunta a que se trataría de una sanción por haber compartido el número personal de uno de los editores de la famosa revista Forbes, lo cual viola la normativa de la comunidad.

“Mi amigo @kanyewest quiere que todos sepan que le han expulsado de @Twitter durante doce horas”, ha afirmado Fox. Este tuit se publicó siete horas después de que el músico arremetiera en términos muy duros contra los sellos discográficos para afirmar que el 90 por ciento de los contratos que ofrecen a los artistas están diseñados para “atraparles” y exprimirles al máximo.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours

— Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020