Paulo Dybala pide un aumento para quedarse en la Juventus, ¿lo conseguirá?

“La Joya” no quiere salir del club, pero tiene ambiciones económicas más grande que la campaña pasada

La Juventus tiene un nuevo problema: no ha renovado a Paulo Dybala, una de sus figuras y para ello el delantero les está pidiendo un aumento de sueldo. ¿Se lo darán?

El equipo bianconeri no consiguió su objetivo de ganar la Champions League durante la campaña pasada, por lo que fue calificada de fracaso para ellos. Consiguieron ganar la liga, pero esa corona no la consideran un reto, sino una obligación, por lo que para esta temporada 2020-21 decidieron trae al banquillo a un histórico de la institución: Andrea Pirlo; sin embargo, este ajuste no tendría los mismos frutos si dejan ir a “La Joya”.

El artillero argentino cobra alrededor de $8.8 millones de dólares al año y está solicitando un incremento del 25%, es decir, pretende recibir $11.8 millones de dólares.

El conflicto está en que debido a la crisis financiera, la Juve implementó un tope salarial de $10.6 millones, por lo que tendrán que sentarse a negociar con el jugador, aunque podrían considerar una excepción, ya que para nada es la idea permitir que el jugador se vaya pronto, sino todo lo contrario. La intención de La Vecchia Signora es amarrar a Dybala hasta el 2025.

Jorge Antun, agente de la Joya, partió rumbo a Turín para intentar acordar la renovación del vínculo del argentino con la Vecchia Signora.https://t.co/8zyUzMuxBB — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2020

De acuerdo con medios locales, como Tuttomercato y La Gazetta dello Sport, el agente del jugador, Jorge Antun, se encuentra en Italia justo para llegar a un acuerdo con el club, por lo que es probable que en las próximas horas tengamos más noticias sobre este tema.