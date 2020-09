¿Quién es Logan Paul? El youtuber que peleará con Floyd Mayweather

Este miércoles se informó que Floyd Mayweather saldrá del retiro para enfrentar al youtuber Logan Paul.

El influencer Keemstar reveló que Floyd Mayweather saldría del retiro y lo haría con el famoso youtuber Logan Paul en un combate de exhibición.

New #DramaAlert is LIVE –> https://t.co/w4053oDcKV

Logan Paul vs Floyd Mayweather BOXING in 2020 pic.twitter.com/pB2mGatlyf

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) September 16, 2020