Coronavirus, su rival más difícil: Luchadores mexicanos se ven obligados a bajar del ring para vender comida en la calle

La pandemia del coronavirus detuvo el deporte y los espectáculos públicos en todo el mundo. En México una de los ámbitos más afectados fue el de la lucha libre, ya que los protagonistas del pancracio aún no han podido retornar a su actividad y han tenido que buscar otras maneras de generar dinero para sobrevivir.

Ahora que no hay funciones en las arenas, sus ingresos se han reducido a cero y varios de ellos sólo viven de las donaciones que les otorgan los promotores para mantener viva la lucha libre y retomarla cuando las autoridades decidan que es momento de regresar; otros han emprendido pequeños negocios para obtener algunas ganancias.

Último Guerrero es uno de los grandes ejemplos de lo que ha sucedido en este sentido. Luego de la cancelación de las funciones, colocó un “food truck” de hamburguesas frente a su casa y convocó a sus seguidores para que lo apoyaran también en esta etapa de su vida.

“Todo se detuvo. Como todos los demás, tuve que hacer algo para sobrevivir”, explicó a Kate Linthicum, corresponsal en México de Los Ángeles Times, el gladiador que perdió la careta hace 6 años y que ahora se sabe que su nombre real es José Gutiérrez Hernández.

“Soy un súper fan”, declaró a la periodista uno de los seguidores que realizó un trayecto de hora y media sólo para llegar al norte de la ciudad y probar el producto que elabora su gladiador favorito en sociedad con su esposa, la también luchadora, Lluvia. “Esto es ver a tu ídolo de carne y hueso”, agregó mientras Último Guerrero volteaba una carne en la parrilla.

I hung out with Mexico's biggest lucha libre stars, who have been pummeled by the pandemic.

With arenas closed, many are turning to street food to survive.

Último Guerrero now flips hamburgers. Olímpico has a crepe stand. Rey Bucanero? A waffles joint.https://t.co/idMxREAGb8

— Kate Linthicum (@katelinthicum) September 18, 2020