Mesera recibe un auto nuevo como propina de unos clientes habituales

Un par de clientes habituales en un restaurante de Nueva Jersey sorprendieron a su mesera favorita con una propina muy generosa: un automóvil.

Lisa Ayala y Jason Medina, clientes habituales del Empire Diner en Brooklawn, le regalaron un Nissan Altima a su camarera favorita, Lisa Mollett, como propina después de que les sirviera la comida el domingo pasado.

Mollett, quien ha estado sirviendo a la pareja durante aproximadamente dos años, rompió a llorar cuando recibió el auto.

“Hay mucha gente agradable, pero no creo que mucha gente le dé a una camarera un coche como propina”, dijo Mollett a WPVI-TV.

Ayala y Medina contaron que compraron el Altima hace años, pero que no lo habían usado mucho últimamente, ya que tenían autos nuevos.

Recordaron que Mollett les había contado sobre los problemas que le estaba dando su auto. Quisieron hacer algo bueno por ella, ya que había estado sin empleo durante meses debido al COVID-19.

