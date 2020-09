Recordamos la cachetada que recibió Aylín Mujica en una telenovela

View this post on Instagram

Gracias a @travelanddiscovermx por organizar mi viaje a un paraíso en los Cabos ☀️🌊 ¡La pasé divino! ☎️Vayan y contáctenlos tienen los mejores paquetes para que tu viaje sea inolvidable 💫✈️ @travelanddiscovermx @hardrockhotel @hrhloscabos @vivantbyrcd #vivantbyrcd #hrhloscabos #paradise #beach #sunset #travelling #cabosanlucas #lascosasestansucediendo #capacitacion