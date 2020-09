Travis Kelce, no solo es campeón de la NFL si no un americanista de corazón

El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, es un verdadero americanista de todo corazón y recibió su jersey personalizado que le mandó el Club América con su icónico número 87.

El jugador reconoció y agradeció el apoyo de la afición americanista hacia los Chiefs y alegremente mencionó que el apoyo es mutuo.

That #⃣8⃣7⃣ looks legit 🔥🔥🔥

Águilas and @Chiefs fans: we have a new 'Jefe Águila' 🦅

Let's hear @tkelce out! 👇#SOMOSAMÉRICA 🔸🔷🔸 #FlyWithUs pic.twitter.com/r7ionl5YAa

— Club América EN (@ClubAmerica_EN) September 18, 2020