Con público, protestas, abucheos y a tiempo; así inició la NFL en medio de la pandemia

Siempre se ha dicho que la NFL no tiene comparación con ninguna otra liga o actividad profesional, y eso es un hecho más que demostrado, ya que como ninguna otra liga en el mundo comenzó a tiempo y con público en medio de pandemia de COVID-19 que ha devastado al deporte a nivel mundial.

La noche de este jueves, los Kansas City Chiefs, actuales campeones, permitieron la entrada de cerca de 17,000 fanáticos al Arrowhead Stadium a pesar de la pandemia de COVID-19. El alcalde de la ciudad, Quinton Lucas reconoció a principios de esta semana que al menos una persona con el virus asistirá al juego, pero dijo que los funcionarios habían consultado a expertos médicos antes de tomar la decisión de permitir a los fanáticos.

Las primeras siete filas del estadio se dejaron vacías para crear un “foso” para evitar cualquier transmisión del virus entre aficionados y jugadores.

Para la ceremonia de los himnos, los jefes permanecieron en el campo y entrelazaron los brazos durante la reproducción del “Black anthem” (la canción “Lift Every Voice And Sing”).

Durante el himno nacional, los jugadores de los Houston Texans no estaban en el campo y antes del lanzamiento de la moneda, los jugadores de ambos equipos se tomaron de los brazos por para mandar un mensaje de unidad contra el racismo.

Equality above everything else. pic.twitter.com/wA9bjRZlp7

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 11, 2020