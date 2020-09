Diego Méntrida, el corredor que dejó ganar a su rival en el Triatlón de Santander explicó sus razones

Deportes

El viernes pasado le dio la vuelta al mundo el video en el que Diego Méntrida deja pasar hacia la meta a James Teagle en el Triatlón de Santander, luego de que este último se hubiera confundido de camino en la “recta” final, perdiera un par de segundos y la posibilidad de alcanzar uno de los tres primero lugares; pero no contaba con que Méntrida reconocería que, pese a eso, deportivamente había sido mejor que él en la carrera a pie.

Este gran gesto de deportividad, en el que Diego renunció al podio de la prueba para que Teagle accediera, le valió el reconocimiento del mundo entero y, sobre todo, el de los organizadores, quienes le dieron el mismo puesto que a Teagle, aunque simbólico, ya que el suyo fue “tercer lugar honorífico”, que también incluyó un premio de $355 dólares.

Luchando por el tercer puesto, el triatleta Diego Méntrida dejó pasar a su rival, que se había equivocado de recorrido



Cuando se le cuestionó al triatleta madrileño por qué había cedido el tercer lugar cuando ya lo tenía en la bolsa, el joven dijo que lo hizo por inercia.

“Es lo primero que te viene a la mente, no te da tiempo a pensar en las consecuencias“, comentó en el programa de radio español El Transistor.

Diego Mentrida "Llevaba toda la carrera detrás suyo, vi que se equivocó y le dejé pasar"

Sobre si lamentaba ahora su decisión, el competidor lo negó: “No te arrepientes pero a todos los que hacemos triatlón nos gustaría tener una foto en el podium con Javi Gómez Noya“.

Finalmente se le cuestionó si Teagle le agradeció el gesto, Diego respondió que sí, que platicó con él después de la prueba.

“Ya lo he hablado con él, es muy buena persona también. En esos momentos no sabes si lo vas a hacer, no te da mucho tiempo a decidir. Me lo ha agradecido y me ha dicho que él haría lo mismo“, finalizó.