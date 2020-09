La otra opción para reclamar cheque de estímulo si no puedes usar “Non-filers” desde la página web del IRS

Dinero

¡Avanza, que se te acaba el tiempo!

El Servicio de Rentas Internas (IRS) informó que las personas que no puedan usar la herramienta “Non-filers” para reclamar cheques de estímulo atrasados deberán presentar una declaración de impuestos en papel simplificada.

La página web del IRS especifica que la persona que aún no ha recibido el pago, pero cree que es elegible, “puede presentar una declaración de impuestos federales para 2019 con el IRS incluso si recibe ingresos no tributables o no gana suficiente dinero para normalmente tener que presentar una declaración de impuestos”.

“Non-filers”

Sin embargo, la agencia espera que la mayoría de los estadounidenses de bajos ingresos que aún no han suministrado su información personal para procesar el pago, realicen el procedimiento mediante la herramienta en línea, que estará disponible hasta el próximo 15 de octubre.

El IRS explicó que cualquier persona obligada a presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019 debe someter la información como corresponde y no a través de “Non-filers”. Esa herramienta está diseñada para personas con ingresos típicamente inferiores a $24,400 para parejas casadas, y $12,200 para solteros.

El IRS aclaró, además, que los trabajadores de ingresos bajos y moderados elegibles para recibir beneficios tributarios especiales, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos, no pueden usar el servicio “Non-filers”, por lo que también deberán presentar una declaración de impuestos regular tan pronto como sea posible.

Nueve millones en lista

Esta semana, la oficina anunció que enviará cartas a unos 9 de millones de estadounidenses para alertarlos de que tendrían que suministrar sus datos personales al IRS para que se puede tramitar el cheque de estímulo atrasado.

En el comunicado de este jueves, se detalla que la notificación o Aviso 1444- A mediante correo postal será dirigida a personas que no han presentado una declaración de impuestos para 2018 o 2019. Agregan que con base a un análisis interno se determinó que éstas son personas a las que normalmente no se les requiere presentar declaraciones de impuestos porque parecen ingresos bajos. El IRS examinó formularios W-2 y 1099, y otras declaraciones de terceros disponibles para determinar a quién le enviarían las cartas.

La repartición de cartas se realizará este mes.