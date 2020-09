Duro mensaje de una novia a invitada por su regalo de boda, ahora le llueven las críticas

Noticias

Un buen regalo de bodas no es tan fácil de elegir

Al asistir a una boda, es tradicional llevar un regalo para la feliz pareja, pero, por supuesto, nadie está obligado a hacerlo.

Algunas personas compran algo de una lista de bodas, son objetos que los novios eligieron previamente y que les ayudará en su nueva vida juntos.

Otros eligen algo de su propia elección. Y es lo que hizo la protagonista de esta historia.

Una invitada a una boda decidió fabricar su propia idea de regalo y les obsequió presentó a la pareja una canasta de golosinas.

Dentro de la canasta había numerosos artículos, incluidos dulces, un tarro de mermelada de malvavisco, galletas y patatas fritas. Iba acompañado de una tarjeta que decía: “La vida es deliciosa, disfrútala”.

Tristemente, la novia no quedó nada impresionada.

Ahoa, una foto de la cesta se volvió viral después de que la mujer que la regaló, Kathy Mason la compartiera en línea.

La foto, a pesar de tener un tiempo, resurgió en redes sociales esta semana y ha causado bastante revuelo entre los usuarios, abriendo el debate de lo que es aceptable y lo que no.

Junto a la imagen original, Kathy explicó cómo había enviado la canasta y que, a cambio, no recibió ningún agradecimiento de la pareja.

La novia, Laura, le envió un mensaje para informarle que el regalo no era lo suficientemente bueno y que un sobre con dinero en efectivo hubiera sido mejor.

Según The Hamilton Spectator, el mensaje de Laura decía:

“Quiero agradecerles por venir a la boda el viernes.

No estoy segura de si es la primera boda en la que has estado, pero para la próxima a la que vayas ten en cuenta que la gente da sobres con dinero. Perdí $200 dólares que cubrían tú menú y le de tu cita. A cambio obtuve unos caramelos y nubes de golosinas

Solo es un aviso para el futuro”.

Respecto a ese momento y su regalo, Kathy afirma que no creía haber hecho nada malo al dar ese obsequio y parece que los usuarios de Reddit están de acuerdo con ella.

La foto fue compartida en la comunidad Wedding Shaming, donde la novia fue tildada de “grosera” y “hortera” en los comentarios respecto a su mensaje de texto.

“¿En qué planeta vive esta horrible novia? Si no te gusta o no quieres el regalo, entonces vuelve a regalar la maldita cosa y sigue adelante con tu vida, bruja grosera. No escribas un sarcástico correo electrónico al invitado informándoles que deberían haber sido conscientes de que le estaban costando a la novia x cantidad de dinero y que su regalo no estuvo a la altura “, escribió un usuario.

“Si estás tan desesperado por conseguir dinero, no gastes 200 dólares por persona en una boda elegante que no necesitas”, proclamó otra persona.