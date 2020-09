La “burbuja” de Top Rank le acomoda al boricua José “Sniper” Pedraza, que gana y luce

El boxeador puertorriqueño José “Sniper” Pedraza se anotó otra victoria que le ayuda a posicionarse en la división de las 140 libras. Pero lo que realmente le ayuda es la manera dominante con la que se impuso al peleador californiano Javier Molina la noche del sábado.

Pedraza ganó por decisión unánime con boletas de 99-91, 98-92, 98-92 en un combate a 10 rounds efectuado en Las Vegas bajo la promoción de Top Rank. Es su segundo triunfo en dos meses en la “burbuja” del MGM Grand.

One step closer to the top at 140 pounds 👀@sniper_pedraza was as sharp as ever en route to a dominant UD victory over Javier Molina (99-91, 98-92 x2). As the title picture at the top of shakes out, Pedraza lurks, and looks as dangerous as ever 👀#PedrazaMolina | ESPN+ pic.twitter.com/4rqRArwQp5

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 20, 2020