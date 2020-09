Las canciones son los recuerdos que no olvidamos y que ayudan a aliviar algunas enfermedades

Noticias

La música ayuda a mejorar la calidad de vida de pacientes con Alzheimer y otras enfermedades

Es un hecho que la música nos emociona y provoca infinidad de sensaciones. Incluso es capaz de recuperar recuerdos que creíamos olvidados.

Esto es gracias a la Respuesta Meridiana Sensorial Autónoma, (ASMR por sus siglas en inglés), que se encarga de activar tu cerebro al poner una pieza musical agradable.

Según un estudio publicado por The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, esta sensación (una especie de hormigueo cerebral) no se pierde ni con el Alzheimer, ni con la demencia senil.

Tal como explica la investigación, la música incluso puede sacar a una persona de su estado y, aunque sea por poco tiempo, que se sienta “sana”, ya que las enfermedades no “tocan” esa parte del cerebro.

Jeff Anderson, MD, Ph.D., autor del estudio y profesor de la University of Utah asegura que: “En nuestra sociedad, los diagnósticos de demencia van en un aumento y son como una bola de nieve. Todo se va haciendo más grane, los costos de los recursos también. No decimos que la música es una cura para la enfermedad de Alzheimer, pero podría hacer que los síntomas sean más manejables, disminuir el costo de la atención y mejorar la calidad de vida de un paciente“.