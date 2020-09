Roethlisberger superó a Eli Manning con más yardas aéreas en la historia de la NFL

Ben Roethlisberger pasó para 311 yardas y dos touchdowns con una intercepción y los Steelers de Pittsburgh para superar una marca de Eli Manning y vencer en casa a los Denver Broncos con marcador de 26-21.

‘Big Ben’ superó a Eli Manning como QB más pasador y se acerca a la marca de Aaron Rodgers, con quien sostiene una cerrada competencia.

Ben Roethlisberger superó a Eli Manning y ya se encuentra en el séptimo lugar con más yardas aéreas en la historia de la NFL.

Ben Roethlisberger has passed Eli Manning for 7th most career passing yards in NFL history! pic.twitter.com/zxmYQswL4c

Los Steelers arrancan con dos victorias la temporada, sacaron del juego al quarterback titular de Denver, Drew Lock, en el primer cuarto por una lesión en el hombro derecho.

Pero no aseguraron la victoria hasta que Terrell Edmunds capturó al suplente de los Broncos, Jeff Driskel, en cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar y menos de dos minutos en el reloj.

Con la victoria, el entrenador Tomlin y Ben Roethlisberger ahora tienen la tercera mayor cantidad de victorias en la temporada regular en combinación entrenador y mariscal de campo en la historia de la NFL, superando al entrenador Don Shula y Dan Marino.

With today’s win, Coach Tomlin & Ben Roethlisberger now have the third-most regular season wins by a head coach-quarterback tandem in NFL history, passing Coach Don Shula & Dan Marino (116). pic.twitter.com/EznRls9t0B

— Pittsburgh Steelers (@steelers) September 20, 2020