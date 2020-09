¿Sin ganas? Qué es el trastorno del deseo sexual hipoactivo

Salud

La falta de deseo sexual podría deberse a un trastorno

Es normal que en ocasiones disminuya el deseo sexual. Sin embargo, cuando esta falta de interés o falta de deseo es consecuente, podría tratarse de un trastorno conocido como trastorno del deseo sexual hipoactivo. Aquí te hablaremos más sobre él.

Qué es el TDSH

Los que sufren de este tipo de trastornos del deseo en líneas generales, tienen poco o ningún deseo sexual. Esto se debe a la falta de motivación para masturbarse o tener relaciones sexuales, también disminuye el deseo espontáneo de sexo y la pérdida de la respuesta ante estímulos como las caricias y la falta total de fantasías sexuales.

Sin embargo, lo que caracteriza al Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo, o TDSH, es la angustia que produce la falta de deseo. Si a la falta del deseo sexual no lo acompaña esta sensación de angustia o ansiedad, entonces no se trata de este trastorno particular.

Causas del TDSH

Existen diferentes causas que detonan el TDSH. Según el portal Estar guapas, para explicar los factores del TDSH, los expertos en esta rama usan un modelo conocido como modelo biopsicosocial.

En este sentido, a nivel biológico puede haber algo que afecte el equilibrio de la excitación e inhibición que se encuentran en el cerebro. Si hay un elemento que eleva la respuesta inhibidora del cerebro, cualquier manifestación de excitación se verá afectada. Entre estos están algunos problemas de salud o el consumo de ciertos medicamentos.

Por otra parte, la ansiedad y el estrés reducen el deseo sexual. Si estamos sometidos bajo presión constante, tal vez en lo último que pensemos es en sexo. Por último, también está el factor social.

Las normas culturales, sociales e incluso las religiosas, pueden causar cierta incomodidad o podrían ser capaces de inhibir la expresión sexual o la aceptación de nuestro propio cuerpo. Bajo este punto de vista, podría haber cosas que pensemos que están mal y por eso las evitamos.

Qué hacer en esta situación

Para vivir una sexualidad plena y disfrutarla al 100%, debemos buscar ayuda. Es cierto que tocar estos temas puede ser incómodo. Pero la verdad es que es algo que difícilmente podremos superar por nuestra propia cuenta debido a la angustia que produce.

Así que, si sientes que tu deseo sexual ha disminuido y no sabes la causa y eso te genera angustia o estrés, busca ayuda de un especialista y sigue sus consejos, verás que pronto podrás vivir a plenitud tu sexualidad.