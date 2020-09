Al menos 8.7 millones de personas están en riesgo de perder su primer cheque de estímulo﻿

Dinero

Un informe indica que IRS y sus agencias asociadas tienen una "capacidad limitada" para llegar a los afectados

Unas 8.7 millones de personas podrían quedarse sin la ayuda económica de $1,200 dólares debido a que ni el Servicio de Renta Interna (IRS, por sus siglas en inglés) ni el Departamento del Tesoro tienen la información necesaria sobre ellas.

La auditoría del Congreso que examina la asignación de los $2.6 billones de dólares que los legisladores aprobaron como apoyo de emergencia al inicio de la pandemia del coronavirus lanzó este lunes un informe en el que advierte del riesgo de que estas personas no reciban el cheque de estímulo que les corresponde.

En abril, cuando se empezó a repartir los pagos directo, el Departamento del Tesoro dijo que no había datos disponibles para 14 millones de personas que normalmente no hacen su declaración de impuestos -porque no están obligadas a ello- pero que tienen derecho a recibir su cheque de estímulo.

La Oficina de Control y fiscalización del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) recodó que el Tesoro extendió hasta septiembre el plazo que tenían las personas afectadas para reclamara su pago.

IRS lanzó una herramienta online en la que esos 14 millones de personas todavía (hasta el 15 de octubre) pueden completar su información para que la agencia federal les envíe el pago. GAO asegura que, hasta ahora, la han usado 5.3 millones de personas, lo que significa que al menos otras 8.7 millones aún no han cobrado lo que les corresponde.

“Sin una estimación actualizada, el Tesoro, el IRS, otras agencias federales y los socios de extensión comunitaria de IRS están limitados en su capacidad para escalar y enfocar adecuadamente los esfuerzos de alcance y comunicación a las personas que pueden ser elegibles para un pago”, según el informe.

IRS debe enviar primer cheque de estímulo a 9 millones de personas. Consulta cuántas están en tu estado

3 claves sobre los 9 millones de pagos de estímulo económico que IRS todavía tiene que enviar