3 claves sobre los 9 millones de pagos de estímulo económico que IRS todavía tiene que enviar

Dinero

Personas que aún no han recibido sus primeros $1,200 dólares recibirán una carta con instrucciones

El Servicio de Renta Interna (IRS, por sus siglas en inglés) aún debe enviar nueve millones de pagos de estímulo económico a personas que aún no han recibido el primero y que probablemente ni siquiera saben que tienen derecho a recibir uno.

Se trata de personas que, al tener bajos ingresos, no hicieron su declaración de impuestos ni en 2018 ni en 2019 y que deben registrarse para recibir el dinero. La agencia federal asegura que enviará cartas con instrucciones a todos los afectados. Pero, ¿qué pueden hacer mientras llega la misiva?

Fecha límite

Estas personas tienen hasta el 15 de octubre para solicitar el pago. Pasada de esa fecha, la única forma que tendrán para reclamarlo es presentar la declaración de impuestos de este 2020.

Cartas de IRS

IRS ha dicho que el 24 de septiembre empezará a enviar por correo las cartas, que llama Aviso 1444-A. La agencia ha publicado una copia en su web.

Reclamar el pago

La carta dice que las personas que no estén obligadas a presentar la declaración federal de impuestos tienen que actualizar su información en la herramienta Non-Filers.

Por su parte, las personas que sí están obligadas pero que no lo hicieron tendrán que rellenar inmediatamente y de manera electrónica su declaración de 2019 y, después de eso, revisar el estatus del pago en la herramienta de IRS Get My Payment.