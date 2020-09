“Católicos por Trump” y “Todos con Biden” marchan por las calles de Miami para pedir el voto en las elecciones

Quedan menos de dos meses para las elecciones. El estado de Florida es clave para estos comicios y, especialmente, la comunidad latina. Según algunos estudios, como el del Centro de Investigaciones Pew, también podría jugar un papel determinante.

Es por eso que tanto la campaña demócrata como la republicana están realizando varios actos de apoyo a sus respectivos candidatos, con el objetivo de persuadir el voto de la comunidad hispana en el sur de la Florida.

The Women for Trump Bus Tour stopped by the Bay of Pigs Museum in Miami. Thank you Brigade 2506 for your endorsement of President @realDonaldTrump and heroism! @mercedesschlapp @KatrinaCampins pic.twitter.com/4ZHjABdsy7

Ambos eventos se realizaron con caravanas. En el evento de apoyo a Joe Biden, los simpatizantes portaban carteles diciendo que “Puerto Rico no se vende”, haciendo alusión a las informaciones aparecidas en las últimas semanas en las que el presidente Trump mostró su interés en vender la isla caribeña tras el paso del huracán María hace tres años.

El evento de apoyo a Trump fue algo más patriótico, con gente portando banderas estadounidenses y gorras con el popular eslogan “Make America Great Again”. Consideran que Joe Biden no tiene un plan para la comunidad hispana en Estados Unidos y señalan que el actual presidente ha estado “al lado de nosotros”.

Not every day I get to welcome @kamalaharris to Miami. She got her first taste of Venezuelan arepas and tequeños in an area referred to as Doral-zuela, where many Venezuelans fleeing a corrupt dictator have settled. Hopefully, Biden/Harris will defeat the corrupt demagogue here. pic.twitter.com/mTOnEChGs0

— Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) September 10, 2020