Comparan a Khabib Nurmagomedov con Muhammad Ali y la respuesta del peleador sorprende

Este fin de semana, el peleador de MMA Khabib Nurmagomedov respondió a las comparaciones que le han hecho recientemente con Muhammad Ali, quien para muchos es el mejor boxeador de todos los tiempos.

Con cierta modestia, el peleador ruso fue tajante al decir que tales comparaciones, más allá de la corona y la religión que profesan, no son acertadas.

“Creo que el hecho de compararme con Ali probablemente sea incorrecto. Es solo porque ambos somos campeones y musulmanes. Pero todo lo que él hizo fuera del ring, con eso no me pueden comparar“, expresó en entrevista con True Gym MMA.

“I like that people compare us, but I think it is inappropriate.”

This is what UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedov has to say on being compared to Muhammad Ali pic.twitter.com/llEGdjTJyK

— TRT World (@trtworld) September 15, 2020