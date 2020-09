Mueren cuatro personas tras estrellarse una aeronave mientras intentaba aterrizar de emergencia

Cuatro personas de Louisiana murieron este domingo cuando su avión monomotor se estrelló en Texas mientras intentaba hacer un aterrizaje de emergencia.

El accidente ocurrió el domingo por la mañana cerca del aeropuerto de Hilltop Lakes, unas 120 millas al noroeste de Houston. En él murieron todos los ocupantes de la aeronave, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas y se hizo eco la prensa local.

The plane was scheduled to land at Natchitoches, Louisiana at 11:44 a.m. but crashed about 50 minutes after departing in Hilltop Lakes. https://t.co/J2r62GmPzb

— NewsNation Now (@NewsNationNow) September 20, 2020