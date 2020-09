Alguaciles federales buscan a hombre por asesinato de un latino en 1998

Alguaciles federales en el área de los Grandes Lagos piden ayuda a la población para encontrar al sospechoso de asesinar a un latino en Indiana en 1998.

De acuerdo con la información, Javier Oropesa, también conocido como Guillermo Lanteros Serna, asesinó de un balazo en el rostro a Alexander Martínez el 11 de enero de 1998 en East Chicago. Al fugitivo se le acusó del asesinato en febrero de 2009 después de una extensa investigación.

Los Alguaciles compartieron con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) huellas dactilares de Oropesa, las cuales fueron tomadas en Lake County, Indiana, en 1997. DHS dijo que coincidían con las tomadas a Guillermo Lanteros Serna en 1990. Los investigadores concluyeron que se trataba del mismo individuo.

Los Alguaciles dijeron que el fugitivo mide 5 pies y 6 pulgas, pesa entre 155 y 175 libras, tiene ojos marrones y pelo negro, con algunas canas.

Javier Oropesa, 48-49, was charged in February 2009 for the 1998 murder of Alexander Martinez in East Chicago, Indiana. The U.S. Marshals Great Lakes Regional Fugitive Task Force is seeking the help of the public in apprehending him. Submit a tip here: https://t.co/LUK4TjhgG8 pic.twitter.com/fhCUUZgvfi

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) September 21, 2020