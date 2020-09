Angélica Vale juzgará a sus propios amigos en “Tu Cara me Suena” de Univision

Entretenimiento

La mexicana también será coach

Angélica Vale será la juez y coach de ocho concursantes que se enfrentarán para ganar el nuevo show “Tu Cara me Suena” (Univision), que inicia transmisiones próximamente en Estados Unidos. Chantal Andere, Sandra Echeverría, Gabriel Coronel, El Dasa, Pablo Montero, Francisca Lachapel, Melina León y Llane contarán con la ayuda y el veredicto de La Vale, una experta en esto de la imitación.

“Definitivamente, en cuanto me platicaron que era ‘Tu Cara me Suena’, a mí sí me cayó como ‘anillo al dedo todo esto’, era imposible que dijera que no”.

Angélica conoce desde hace tiempo a varios de los concursantes.

“La mayoría son mis amigos. Conozco perfecto a Pablo Montero de toda la vida, a Chantal Andere, ¡ay, por favor, Gabriel ¡Por el amor de Dios!, lo adoro, nos conocimos cuando los dos estábamos en Telemundo y nos hicimos muy amigos. Lo quiero mucho, mucho, mucho”.

Lo más difícil será evaluarles.

“Obviamente, me va a costar mucho trabajo a la hora de calificar, porque como también voy a ser coach, el hecho de ser parte de cómo empiezan a montar este personaje, me va a costar mucho trabajo la puntuación”.

– ¿Quién crees que tiene más posibilidades de ganar?

Fíjate que no sé, bueno, Chantal que la conozco de toda la vida y sé que canta perfecto, yo creo que va a ser una de las más fáciles con las que voy a trabajar porque aparte ha hecho teatro.

“Siento que Gabriel también canta perfecto. Pablo yo no sé hasta dónde se vaya a atrever a hacer cosas, pero estoy encantada que haya dicho que ‘sí’ porque quiere decir que se va a atrever a hacer cosas. La verdad que esto de la imitación tienes que estar libre al ridículo, ¿sabes?.

“Hay muchos que sé que me van a sorprender. Por ejemplo, El Dasa ¡El Dasa!! Me encanta poder trabajar con El Dasa y poder sacar su otro yo”.

