Así reaccionó Brandon Peniche al enterarse de la separación de sus padres

Entretenimiento

Tras las declaraciones de Arturo Peniche, su hijo confesó que no estaba enterado

Tras las fuertes revelaciones de Arturo Peniche, quien confesó a la periodista Mara Patricia Castañeda que el COVID-19 arrasó con su matrimonio de 38 años, su hijo Brandon da la cara y comparte cuál fue su reacción al enterarse de la separación de sus padres.

Durante una entrevista en ‘Venga la alegría’, programa que actualmente conduce en TV Azteca, Peniche confesó que no estaba enterado de la decisión que tomó su papá, pero debido a la gran relación que mantiene con ambos, tanto él como su hermana se mantendrán al margen:

“Creo que lo dice muy bien mi papá, mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos, yo hablo con mi papá, está bien; hablo con mi mamá, está bien, pero pues ya meternos más no podemos, ni hablar del tema“, comentó.

Aseguró que su mamá, Gabriela Ortiz, no estaba enterada de las declaraciones del actor: “La realidad no he hablado con ella porque cuando tocamos temas de familia me gusta hablarlo a la cara, pero no he hablado con ella. Lo que yo sé es que está bien y mi papá está bien y solamente ellos les podrían dar detalles“.

Ante la posibilidad que planteó la conductora Flor Rubio sobre una reconciliación entre la pareja, Brandon aseguró que existen un gran amor entre sus padres:

“Se aman mucho, tienen grandes cosas. Han construido cosas increíbles y sólo ellos sabrán. Es platicar de unas personas que no son ajenas a mí, pero tienen sus sentimientos, su vida y solamente ellos pueden hablar de eso“, explicó.

Antes de finalizar, el yerno de Sharis Cid aseguró que le gustaría que sus padres siguieran juntos, pero él no es el indicado para decidirlo: “Somos una familia perfectamente disfuncional funcional. Nos amamos muchos y si así lo deciden está bien. Soy sumamente neutral, siempre lo voy a ser porque es una extraordinaria mamá y un extraordinario papá y me enseñaron mucho en la vida“, explicó.