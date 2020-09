Cuáles son los autos que te hacen lucir más atractivo para una cita en Tinder

Encontrar a tu media naranja hoy en día es más sencillo gracias a la tecnología, no importa si vive en otra ciudad o incluso en otro país, con aplicaciones como Tinder, es más probable que puedas encontrar al amor de tu vida. Sin embargo, es una realidad que pocas citas se concretan y el interés por una persona aumenta o disminuye una vez que se conoce más de su entorno.

De acuerdo con información de El Universal, existe una forma de hacer que mejoren las probabilidades de salir con alguien a través de la app, y es que Click4Reg, empresa recopiladora de datos de Inglaterra, desarrolló una lista de los autos que más atraen citas en Tinder.

El listado fue el resultado de un estudio en el que se crearon dos perfiles nuevos, un hombre y una mujer, y en los que cada 300 visitas se cambiaba de imagen principal con diferentes modelos de autos para ver cuál llamaba más la atención a primera vista.

De acuerdo a estos datos, el auto que más éxito tiene atrayendo citas en Tinder es el Mercedes-Benz Clase C, con 218 “me gusta” por cada 300 visitas, lo que se traduce en un éxito del 72.6%.

El segundo modelo más popular para obtener una cita es la Range Rover Sport, con 213 me gusta de 300 oportunidades.

El tercer lugar lo ocupa el Volkswagen Polo, con 210 de 300 , seguido por el BMW Serie 3 con 204 de 300 y Volkswagen Golf con 200 me gusta, el Mini con 198 me gusta y el Audi A3 con 196 me gusta.

Por el lado contrario, los autos que menos éxito tuvieron son el Toyota Yaris que sólo recibió 151 ‘likes’, el Hyundai i10 con 157 likes y el Nissan Micra con 166 likes.

Así que ya sabes, si quieres tener un match más certero en la app de Tinder, quizá sea momento de que te tomes una foto al lado de tu auto para encontrar al amor de tu vida.

**********