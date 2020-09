IRS empezará a enviar esta semana millones de cartas por cheques de estímulo adeudados

Dinero

Son 9 millones de pagos que esperan por su dueño (a)

El Servicio de Rentas Internas (IRS) empezará a enviar en los próximos días cartas a estadounidenses a los que les debe el cheque de estímulo por no contar con información suficiente para procesar el pago.

En un comunicado de prensa, la agencia indica que el 24 de septiembre (o sea, este jueves) iniciará el envío de las notificaciones para alertar de que podrían ser acreedores del pago.

El Aviso 1444-A especifica que las personas tienen hasta el 15 de octubre para ingresar sus datos personales a través de la herramienta en línea del IRS conocida como “Non-filers”.

“Estamos tomando este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que no saben que podrían ser elegibles para el pago o no saben registrarse para obtenerlo”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un comunicado.

Las misivas serán enviadas por correo a unos 9 millones de potenciales recipientes.

La mayor parte de los que recibirán el aviso son personas que no hayan declarado impuestos en el 2018 o 2019, ya que no tienen la obligación de hacer por bajos ingresos.

La agencia aclaró que quienes crean que son acreedores del pago no necesitan esperar por la carta para reclamarlo.

Para acceder al servicio “Non-filers”, debe visitar la página web del IRS.

Usted sería elegible para usar la herramienta, si:

• sus ingresos no superaron los $12,200

• está casado y declaró en conjunto, y los ingresos no superaron los $24,400

• no tuvo ingresos

Esto incluye a quienes reciben beneficios federales como:

• de jubilación, de discapacidad (SSDI) y de supervivencia del Seguro Social

• beneficiarios de Ingresos Suplementarios (SSI) del Seguro Social

• beneficiarios de Compensación y Pensión (C&P) de Asuntos de Veteranos

• jubilación ferroviaria (RRB)