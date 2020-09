Jeison Rosario sacó provecho de la situación por la pandemia para preparar su pelea contra Jermell Charlo

En ocasiones lo que para algunos es un problema, para otros es una ventaja; en este caso Jeison Rosario aprovechó la situación de la pandemia para entrenar sin distracciones y preparar su pelea contra Jermell Charlo.

Y es que este sábado se realizará la que pinta para ser una de las mejores funciones del año, ya que será por la unificación de títulos de peso superwelter, donde estarán en juego los cinturones AMB y FIB de Rosario y el CMB de Charlo.

El dominicano aseguró que lejos de pesarle el aislamiento provocado por la pandemia, lo benefició, ya que llegará muy fuerte al compromiso.

“Para ser honesto, ha sido más fácil entrenar durante la pandemia. Hemos podido concentrarnos más en prepararnos para esta pelea. Con tantas cosas cerradas, no hay nada que podamos hacer de todos modos más que entrenar. Cuando llegué al campo de entrenamiento, no estaba interesado en nada más que prepararme para vencer a Jermell Charlo“, explicó en entrevista con Boxing Scene.

Rosario: It Has Been Easier For Me To Train During Pandemic, No Distractions https://t.co/WRvUsaGhCo pic.twitter.com/dsszhPtZjb

— BoxingScene.com (@boxingscene) September 22, 2020