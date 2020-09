Sofía Vergara conmociona Instagram por cómo se mete un banano en la boca

Entretenimiento

Además de la sugerente imagen la colombiana ha demostrado que tiene muy buen apartido ya que en su dieta también entran los hot dogs

Sofía Vergara compartió un álbum de fotografías que contó con una imagen principal muy sugerente que la ha hecho conmocionar Instagram por cómo se mete un banano en la boca.

Esta publicación le ha dado más de 800 mil likes y está a punto de lograr el millón de “me gusta” para este post en donde presume lo mucho que come.

La publicación, por otra parte le ha valido este tipo de comentarios: “That first picture tho 🍌😏😏”; “Banana threw me off ngl😂”. Pero ella misma ha querido destacar que es fan absoluta de los famosos “snacks” ya que come de todo y aparentemente sin tomar en cuenta las calorías.

Ante los hechos los seguidores de Sofía Vergara quieren saber concretamente cómo hace la colombiana para tener una figura tan esbelta y sin libras de más.