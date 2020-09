Celia Lora le dijo adiós a la ropa interior para lucir este enterizo pegadito y morado 

La bella modelo mexicana tiene una figura envidiable y cada vez que sus fans la ven tan sensual y provocativa le piden más...

Celia Lora ha dicho en varias ocasiones que se siente mejor desnuda, por esta razón no es de extrañarse que cuando aparezca luciendo enterizos pegaditos debajo de este no lleva nada de ropa interior para que dichas prendas no se noten o destaquen por las costuras.

Con esta imagen no es que sus fans puedan ver o imaginarse a Celia Lora desnuda, pero sí pueden ver el verdadero contorno de su cuerpo sin ropa interior.

Pese a que la imagen no es absolutamente reveladora, la foto ha tenido éxito entre sus fans ya que ha obtenido alrededor de 80 mil likes, y podría llegar a superar los 100 mil me gusta en cuestión de horas.

Por otra parte es normal que sus fans aveces asuman que la modelo no usa ropa interior de manera cotidiana, ya que suele compartir múltiples imágenes en donde luce atuendos sin sostén.