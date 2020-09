El auto que Lindsay Lohan ama y en el que se accidentó una vez

Lindsay Lohan alcanzó la fama como estrella infantil y era extremadamente popular en Disney Channel cuando protagonizó películas como “Juego de gemelas”.

Claramente tiene talento actoral, lo que la hizo ganar millones de dólares. En el apogeo de su carrera, la joven actriz valía más de 30 millones de dólares.

Sin embargo, las habilidades económicas de la actriz no eran tan buenas como su actuación. Rápidamente gastó su fortuna y terminó teniendo serios problemas con sus finanzas, tanto que Charlie Sheen le dio a la estrella un cheque por $100,000 dólares para ayudarla en su terrible situación.

Incluso con todos los problemas que enfrentó, Lindsay Lohan ama su Porsche. Casi siempre conducía un Porsche y todavía lo hace. También conduce un Porsche muy bonito, un Porsche 911 Carrera.

Cars celeb's drive – Lindsay Lohan getting out of her Porsche 911 Cabriolet. A nice choice! pic.twitter.com/qotWlRGj

— Big Cars (@BigCarsLtd) January 30, 2012