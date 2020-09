5 famosos que han tenido aparatosos accidentes en sus lujosos autos

Muchas celebridades son famosas por su amor por los superdeportivos caros, reuniendo una colección de Ferraris, Porsche y Lamborghinis que serían la envidia de cualquier persona.

Y algunas estrellas de la pantalla, el escenario y los deportes han sobresalido también por tener accidentes automovilísticos, que a menudo dejan sus costosos autos destrozados al costado de la carretera.

Justin Bieber

Desde muy joven, el canadiense fue acumulando una colección de superdeportivos que haría que las personas tres veces su edad se pusieran verdes de envidia. Lamentablemente, el cantante parece tener problemas para mantenerlos en una pieza, chocando su Ferrari en 2011, antes de ser arrestado por carreras en 2014 y derribar a un fotógrafo paparazzi en 2017.

Justin Bieber was involved in a car accident in LA when a Range Rover smashed into the back of his Mercedes-Benz https://t.co/fEUaAebHd5

— SkyNews (@SkyNews) March 24, 2018