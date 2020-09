El médico le perforó el pulmón por accidente: Fuentes revelan a ESPN por qué Tyrod Taylor no jugó la semana 2

El quarterback titular de Los Ángeles Chargers sufrió la mala aplicación de una inyección para quitarle el dolor y uno de sus pulmones resultó pinchado, provocándole dificultad para respirar y otras complicaciones.

Según revelaron fuentes a ESPN, esa sería la razón por la que el jugador no estuvo presente en el juego contra los Kansas City Chiefs. El futbolista, quien terminó con dos costillas fracturadas el juego de la semana anterior, habría acudido con el médico antes de la patada inicial en el compromiso contra los Chiefs para que le administrara el medicamento, pero el resultado no fue el esperado.

The Chargers' team doctor accidentally punctured Tyrod Taylor's lung just before kickoff Sunday while trying to administer a pain-killing injection to the QB's cracked ribs, sources told @AdamSchefter.

The NFL Players Association is investigating the medical mishap. pic.twitter.com/Sbr2cEo0UK

— SportsCenter (@SportsCenter) September 23, 2020