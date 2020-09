Miguel Herrera confesó que su máximo ídolo es un exjugador del Cruz Azul

El "Piojo" reveló que no se perdía los juegos de la Máquina por ver a Miguel Marín

El técnico del América, Miguel Herrera, apenas asimila la victoria ante las Chivas cuando ya tiene otro Clásico enfrente, ya que el próximo domingo las Águilas enfrentarán a Cruz Azul en el Estadio Azteca, compromiso que tiene prohibido perder.

El “Piojo” ya está preparando este duelo que además es de suma importancia de cara a la Liguilla debido a que Cruz Azul es uno de los rivales directos que luchan por obtener un lugar directo a la fase final y ya se empieza a calentar este partido.

El técnico tuvo una entrevista con el canal de Youtube del América en el que contó algunos aspectos de su carrera y de cómo inició en el balompié y sorprendió al revelar que su máximo ídolo del fútbol mexicano es el exportero de la Máquina, Miguel Marín, aunque negó irle al Cruz Azul.

“En el fútbol mexicano el único ídolo que he tenido es Miguel Marín, que mucha gente decía que yo le iba al Cruz Azul por Miguel Marín, no, tampoco. Me encantaba como portero, me gustaba muchísimo, era un tipo al que seguía. Si iba a ver al Cruz Azul realmente lo iba a ver por Miguel Marín. Fue el único ídolo que tuve cuando era chavo“, confesó Herrera.

Asimismo, Miguel declaró que en el fútbol internacional admiraba a Michel Platini: “Platini, me gustaba mucho cómo jugaba, me parecía muy diferente, con dotes técnicos extraordinarios”.

Tras este compromiso, América enfrentará su tercer Clásico consecutivo ante los Pumas.