Muere Rick Case, el multimillonario que revolucionó el negocio de los dealers de autos en el sur de Florida

El popular vendedor de autos y filántropo Rick Case, conocido por sus múltiples concesionarios y por sus trabajos caritativos en todo el sur de la Florida, ha muerto tras perder la batalla contra un agresivo cáncer, según informó un portavoz de la familia. El hombre tenía 77 años.

Case, que era el director general y el fundador de Rick Case Automotive Group, murió el lunes rodeado de su familia. Rita Case, su esposa, emitió un comunicado el lunes por la noche.

