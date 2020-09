Tan impresionante como ella: Mira el auto que maneja Pamela Anderson

View this post on Instagram

🔱Ghibli 2021 MaseratiMty 📲8261291119 @maserati.monicagl . . #ventas #maserati #quattroportetrofeo #ghiblitrofeo #monterrey #Maserati #Ghibli #levantegts #grigio #maseratilevante #granlusso #LevanteTrofeo #maseratighibli #maseratigranturismo #maseratiquattroporte #cars #carsofinstagram #carswithoutlimits #carsforsale #luxury #Mexico #Monterrey #MaseratiMTY #GranTurismo #ghibligransport