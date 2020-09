Trump dice que quiere elegir rápido a jueza en el Tribunal Supremo por si hay disputa electoral

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que quiere que el Tribunal Supremo tenga sus nueve miembros lo antes posible por si los jueces tienen que decidir sobre impugnaciones de la elección presidencial de noviembre.

“Creo que esto acabará en el Tribunal Supremo y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces”, dijo Trump después de una reunión con un grupo de fiscales generales de estados republicanos en la que trataron temas electorales.

El presidente dijo que tener un empate a cuatro en el Supremo “no es una buena situación” y consideró que un noveno juez evitaría algo así.

Sus contrincantes políticos opinan que lo que pretende el mandatario es poner a un aliado en el máximo órgano judicial del país para asegurarse que la resolución de cualquier disputa política le sea favorable.

“Donald Trump sabe que la única forma de seguir siendo presidente es robándose las elecciones“, twitteó The Lincoln Project, una organización de republicanos que busca detener la reelección de Trump.

Donald Trump knows the only way he remains president is by stealing the election. https://t.co/Nmy4s2u3C8

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) September 23, 2020