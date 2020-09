Trump refuerza sanciones a Cuba: prohíbe importar ron y tabaco y alojarse en hoteles

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la imposición de nuevas sanciones sobre Cuba, que afectarán a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y restringen el alojamiento de turistas en propiedades del gobierno cubano.

“Hoy, como parte de la continuada lucha contra la represión comunista, anunciamos que el Departamento del Tesoro prohibirá a aquellas personas que se desplacen hasta Cuba hospedarse en hoteles propiedad del Gobierno cubano”, ha expresado Trump en declaraciones desde la Casa Blanca.

President @realDonaldTrump announces new sanctions on Cuba, Nicaragua, and Venezuela pic.twitter.com/Jpc5s0OezB

