Así salvó una mujer embarazada a su marido del ataque de un tiburón en Florida

Una valiente mujer embarazada no se lo pensó dos veces cuando tuvo que saltar de la embarcación en la que iba para salvar a su marido de un ataque de tiburón mientras disfrutaban del domingo en los Cayos de Florida.

El hombre, identificado como Andrew Eddy, de 30 años, estaba buceando en un arrecife cerca de Marathon, a unas 50 millas de Key West. Su esposa, Margot Dukes, de 29 años y que no se sabe cuál era su estado de gestación, explicó luego que su padre, su hermana y el novio de su hermana se metieron al agua y comenzaron a bucear. Fue entonces cuando su esposo también saltó con máscara y aletas.

Te puede interesar: Embarazada rescata a su marido de ataque de tiburón en los cayos de Florida

A los pocos minutos, el hombre recibió una mordida de tiburón. “Dukes vio la aleta dorsal del tiburón y luego sangre. Sin dudarlo se zambulló en el agua, llevó a Eddy a la seguridad del bote y llamaron al 911”, reza el reporte policial.

Ahora se sabe cómo se produjo la llamada a la policía ya que el audio de esa conversación ha salido publicado.

Eddy fue trasladado en avión desde el aeropuerto de Marathon al Ryder Trauma Center de Miami el domingo por la mañana por una herida en el hombro y el personal de rescate consideró que esa lesión era “grave”.

Te puede interesar: Las tiendas Bed Bath and Beyond que cerrarán en Florida a finales de año

Pregnant wife dives into ocean and saves husband from a nine-foot bull shark after it 'latches onto his shoulder' while snorkeling in the Florida Keys

via https://t.co/0KIm9te1l7

Wife of the year !!! https://t.co/doD4j7OxlQ

— Gesare Chife (@gechife) September 23, 2020