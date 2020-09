Las tiendas Bed Bath and Beyond que cerrarán en Florida a finales de año

Florida

El plan contempla el cierre de 200 tiendas en todo el país

Dos meses después de que Bed Bath and Beyond Inc. anunciara los planes para cerrar unas 200 tiendas durante los próximos dos años, la compañía confirmó que 63 ubicaciones lo harán antes de finalizar el año.

El minorista de artículos para el hogar con sede en Nueva Jersey, que también opera otras tiendas en todo el país ha dado a conocer la lista de ubicaciones que cerrarán.

The Utah closures are part of Bed, Bath and Beyond's plan to close 200 stores in the United States and Canada.https://t.co/sR3uOvHLNX — The Salt Lake Tribune (@sltrib) September 21, 2020

“A medida que reconstruimos nuestra autoridad y establecemos una experiencia de compra verdaderamente omnipresente para nuestros clientes, recientemente anunciamos un plan de optimización de tiendas que nos permitirá establecer la red de tiendas adecuada para servir a nuestros clientes” apuntó Jessica Joyce a través de un comunicado que recoge USA Today.

Las tiendas que cerrarán en Florida antes de finalizar el 2020 son las siguientes. La tienda que queda en Casselberry, en la 5803 S US Highway 17/92, echará el cierre.

One local Bed, Bath and Beyond among store's announced closures: https://t.co/LqLuNpvBI3 via @OBJUpdate — Ryan Lynch (@RLynch_OBJ) September 22, 2020

Lo mismo pasa con el establecimiento de Pembroke Pines, el de 11470 Pines Blvd, y el de Port St. Lucie, en el 10856 SW Village Parkway.

La crisis del coronavirus ha acelerado el cierre de varias cadenas debido a las bajas ventas y que muchos de los compradores han optado por adquirir los productos a través de plataformas de internet.