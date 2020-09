Clubs de striptease de Florida piden cambiar la ley para que puedan trabajar bailarinas de menor edad

Florida

Consideran que el baile es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda y no tendría que ser regulada

Algunos propietarios de clubes de striptease de Florida están presionando para reducir el límite de edad para las bailarinas. Actualmente el requisito está en 21 años como la edad legal para ejercer este tipo de trabajos, algo que consideran anticonstitucional.

Un abogado que representa a 13 clubes y cuatro bailarinas en Jacksonville argumentó ante un juez federal que bailar es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda.

“Esto es solo una prohibición de hablar”, dijo el abogado Gary Edinger. La ley de la ciudad actualmente prohíbe a los bailarines menores de 21 años y fue aprobada tras un esfuerzo por reducir el tráfico sexual. La medida también requiere que los bailarines tengan tarjetas de identificación emitidas por la ciudad.

Los abogados de la ciudad dijeron que las personas más jóvenes son más susceptibles a la coerción que, a menudo, forma parte de la trata, por lo que consideran que los 21 años es una edad más segura.

Durante la audiencia, el juez de distrito de Estados Unidos, Timothy Corrigan, preguntó repetidamente sobre la compensación entre los derechos personales y los intereses públicos.

“Cuando empiezas a decirles a los adultos lo que pueden y no pueden hacer, tienes que traer los productos. Estas son personas que pueden votar, pueden entrar al servicio”, dijo el juez.

El Florida Times-Union informa que las partes también están discutiendo sobre si la emisión de tarjetas de identificación a los bailariens como una especie de permiso de trabajo podría justificarse como una forma legal de restricción previa a los bailarines que, de otro modo, tendrían derecho a actuar.