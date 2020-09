Gaby Espino ahora es ¡güera!… Mira su cambio de look

¿Cómo te gusta más?

Largo, corto, mediano, con capas, entero, extensiones, sin extensiones, con iluminación, más oscuro o un poquito más claro… A lo largo de los años hemos visto a Gaby Espino jugar con su cabello, pero esta vez sorprendió porque ahora es ¡güera!

Desde hace días la guapísima actriz y presentadora viene anunciando, en sus redes sociales, que se haría un cambio de look para preparase para su nuevo personaje. Hasta que en el día de ayer por fin sucedió.

Gaby fue al salón que tienen en Miami, Enrique Guzmán y el actor Mauricio Mejía, y se entregó al cambio que compartió a través de sus redes sociales:

“New Project New Look Baby! Gracias a mi familia de @armandeusbrickell @salonarmandeus @eguzmann @mauricio_mejia por todo el cariño! Son los mejoressss! 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️”, escribió Espino acompañando el siguiente video.

Aunque aun no se ha dado mayores detalles, Gaby protagonizará una nueva serie/novela para Telemundo que se grabará en Miami, ciudad donde reside con sus hijos. Pero este no será el único proyecto que tendrá con dicha cadena en el período 2020/21, también presentará un show que aún no ha sido anunciado.

Gaby Espino no solo es conocida por su belleza, su larga trayectoria en ficción y conducción, sino también por ser una gran emprendedora, como empresaria ha sacado su propia línea de lápiz labial, y además es vocera de marcas como Yes You Can, Neutrogena, Spectrum, entre otras.

MIRA MÁS CAMBIOS DE LOOKS DE GABY: