James Rodríguez, Gareth Bale y varios más: la lista de “galácticos” que no le llenaron el ojo a Zidane

El Real Madrid es el equipo más triunfador del Europa, eso lo sabe todo mundo y tampoco es un secreto que es el cuadro que más jugadores (y más caros) contrata para engrosar sus filas, el equipo blanco quiere siempre a los mejores y no escatima en su búsqueda.

Sin embargo, al técnico francés Zinedine Zidane no le gustan todos los jugadores canteranos que prometen, ni tampoco todas las contrataciones millonarias que hace el equipo merengue y para muestra esta lista con personajes muy obvios pero otro que no lo serán tanto… ¿ha desperdiciado talento en el Real Madrid?

Gareth Bale

Por supuesto el galés lidera la lista, el fichaje más caro en la historia Del Real Madrid ya está en el Tottenham debido a diferencias irreconciliables con el técnico.

James Rodríguez

Aún más inexplicable fue el eterno congelamiento del colombiano, un jugador que llegó con todo el cartel para convertirse en estrella pero no le llenó el ojo al técnico.

Marcos Llorente

Una de las más grandes figuras delAtlético de Mario la pasada temporada fue este promisorio futbolista al que Zidane no le vio condiciones para triunfar de merengue.

Sergio Reguilón

Toda una promesa del Castilla, filial merengue y justo desde ahí lo comenzó a relegar y dejó de contar con el. ¿Inexplicable? totalmente.

Dani Ceballos

Uno de los jugadores jóvenes más deseados en la Premier League es el español Dani Ceballos quien ha sido la obsesión del Arsenal luego del descarte madridista.

Mariano Díaz

El delantero de origen dominicano llegó con una buena ficha al equipo blanco, al día de hoy Zidane simplemente no cuenta con él y el jugador lo sabe perfectamente.

Luka Jovic

El técnico francés pidió y avaló la contratación de casi $70 millones de dólares que pagó el Madrid por el jugador, ahora no hay nada que pueda hacer para demostrar que merece una oportunidad.

