Qué tan bien o mal le sienta la soltería a tu signo zodiacal

Cada signo del Zodiaco recibe de distinta manera la soltería, hay algunos que le sienta bien y otros la pasan muy mal

Hay signos que tienen la capacidad de estar solos y otros que deben estar acompañados para sentirse plenos. Es una realidad que todas las personas necesitan amar y ser amadas, sin embargo, hay periodos en la vida en los que, aunque no lo deseemos, estaremos solteros. Puede ser que el amor no toque tan fácil a nuestra puerta o que nos resulte difícil abrir el corazón a los demás por miedo a ser lastimados.

También suele pasar que la soltería nos sienta tan bien que pensamos no necesitamos de una pareja para sentirnos plenos. Cualquiera que sea el motivo, cada signo del Zodiaco recibe de distinta manera la soltería, pero no a todos les favorece. Según un ranking del sitio Horóscopo Negro, así es como tu signo triunfa (o no) cuando está soltero.

Aries

Las personas Aries viven el presente y no se preocupan por el pasado, así que la soltería no es un dolor de cabeza para ellos, de hecho, se sienten mejor solos. Y es que cuando están en pareja saben que deben reprimir sus impulsos para no afectar la relación, por el contrario, cuando están en soledad se sienten libres de expresarse como lo desean.

Tauro

Tauro suele guardar mucho rencor cuando termina una relación y ese sentimiento le dura bastante tiempo. Cuando está solo pasa los días tratando de demostrar al mundo que él tiene la razón. La soltería debería ser para este signo un momento de reflexión.

Géminis

La compañía, la comunicación y honestidad son cualidades muy importantes para Géminis, el detalle es que no todos los signos las poseen. Hay veces que las personas no están listas para escuchar lo que desea expresar ya que no comparten las mismas ideas. Es por ello que la soltería le sienta bien a este signo porque sabe que puede hablar sin consecuencias.

Cáncer

A Cáncer le importan las personas más de lo que deberían. Cuando está en pareja se desvive para complacerla y protegerla, pero cuando está soltero ve por las personas cercanas, así que no tiene tiempo para ver por él mismo. Es hora de pensar únicamente en ti.

Leo

Necesita a alguien que lo esté elogiando todo el día y que le digan lo mucho que le importa a otra persona, por eso la soltería no es amiga de Leo. Es generoso cuando está en una relación porque sabe que tiene el complemento que le hace falta así que la soledad no es una opción.

Virgo

Las citas románticas pueden agotar a Virgo porque es difícil que las personas comprendan su filosofía de vida. En esos momentos es cuando suele preguntarse si en verdad vale la pena salir con alguien, así que cuando está soltero piensa que el mundo le pertenece y va por todo.

Libra

Cuando está soltero la balanza de Libra está equilibrada, pero no siempre es así. Cuando sale de una relación se siente atormentado porque piensa que pudo haber hecho más para que funcionara y tendrá la sensación de que no hizo lo suficiente. Puede que su cabeza no salga del pasado y por eso no le agrada estar solo.

Escorpión

Aunque parece una persona fría la realdad es que vive el amor con gran intensidad por lo que cuando está solo no la pasa nada bien. Siempre está en búsqueda de alguien que lo haga sentir bien y por eso salta de una relación a otra. Es un signo que debe aprender a estar solo.

Sagitario

A Sagitario le hace feliz estar soltero porque se siente libre, hace lo que desea y se mueve a donde quiere sin las ‘ataduras’ de un compromiso. Sin embargo, su instinto aventurero lo lleva a caer en el amor constantemente.

Capricornio

Todos dicen que es un signo adicto al trabajo, sin embargo, a Capricornio no le molesta debido a que sabe que su ambición le rinde buenos frutos. Es por ello que la soltería le cae como anillo al dedo: se concentra en lo que realmente es importante para él.

Acuario

Cuando está en soledad su mente suele tener las ideas más creativas e innovadoras así que no le preocupa mantenerse soltero. Si el amor llega inesperadamente, no le preocupa siempre y cuando no vulnere su independencia.

Piscis

Si bien es un signo que vive enamorado y le encanta el romance, no le sienta nada mal la soltería. El amor que tiene dentro lo comparte con las personas que más lo necesitan a través de voluntariados, acciones altruistas o ayudando a familiares y amigos.

