Zlatan Ibrahimovic da positivo a coronavirus y reta a la enfermedad: “Covid tuvo el coraje de desafiarme”

A diez meses de que se diera en Wuhan, China, el primer brote de COVID-19, la enfermedad ha llegado a todo el mundo e infectado casi a 32 millones de personas, entre ellas famosos y deportistas.

Este jueves, el AC Milán emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic dio positivo a coronavirus y se quedará en aislamiento en su casa los siguientes días.

“Zlatan Ibrahimović dio positivo por Covid-19 luego de una segunda ronda de pruebas de hisopo antes del juego de esta noche contra Bodø / Glimt. El Club ha informado a las autoridades pertinentes y el jugador ha sido puesto rápidamente en cuarentena en casa. Todos los demás miembros del equipo y el personal dieron negativo”, informó el club italiano.

Tras conocer el resultado de la prueba, Zlatan, fiel a su costumbre, lanzó una polémica declaración en redes sociales en la que retó al virus diciendo que fue mala idea desafiarlo.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020