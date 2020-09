VIDEO: Entrenador de Ruth Bader Ginsburg le rinde homenaje haciendo tres push-ups frente a su ataúd

El pasado viernes 18 de septiembre, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, juez de la Corte Suprema y uno de los grandes íconos del feminismo, la resistencia pública y la justicia.

Expresidentes, figuras de la política y celebridades, lamentaron su muerte y le han rendido una serie de homenajes en los días posteriores, pero ninguno fue tan peculiar y a la vez poderoso como el que le rindió Bryant Johnson, quien realizó tres push-ups frente a su ataúd.

Bryant Johnson, Ruth Bader Ginsburg’s personal trainer, does push-ups as Justice Ginsburg lies in state in the U.S. Capitol.

Full video: https://t.co/vri1sJcUV6 pic.twitter.com/C11uVFeQlQ

— CSPAN (@cspan) September 25, 2020