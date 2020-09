Federico Viñas, jugador del América, sufrió accidente automovilístico

La tarde de este viernes, el delantero del América, Federico Viñas, sufrió un accidente automovilístico al salir de las instalaciones del club ubicadas en Coapa, en la Ciudad de México.

El futbolista impactó su vehículo con un auto de una aplicación de transporte privado, afortunadamente para él resultó ileso, aunque la pasajera del otro carro sí tuvo pequeños golpes.

En redes sociales, el hijo de la afectada subió un video en el que el delantero del América luce discutiendo mientras que el agente de seguros se niega a dar el pase para atención médica a la afectada, alegando que no le había pasado nada.

Al percatarse de que estaba siendo grabado, Viñas se molestó y le pidió al joven que bajara la cámara. En tanto, el agente tuvo que acceder a la petición de los afectados que aseguraron que el futbolista circulaba a exceso de velocidad y que venía jugando “carreritas” con otros jugadores de las Águilas.

Tras lo ocurrido, Viñas dio su versión de los hechos y apuntó que siempre estuvo pendiente de la lesionada, aunque no tuvo la culpa del accidente.

“No hubo ningún acuerdo porque sinceramente yo no tuve la culpa, fue muy cerca del club, manejaba por calzada del Hueso después del entrenamiento, en esa avenida yo tengo la preferencia y el accidente fue contra un chofer que estaba en su horario de trabajo que llevaba a una mujer. Él quería doblar para el lado donde yo iba, yo iba muy tranquilo porque yo llevaba la preferencia y seguí y él estaba dudoso, entonces en vez de apretar el freno se aventó y yo ya estaba demasiado cerca y le agarré la rueda derecha de adelante”, declaró el atacante para el diario Récord.

bajé del auto y le pregunté cómo estaba y me dijo que se había golpeado la cabeza, y bueno, lo primero que intenté es conseguir una ambulancia. Nada que ver eso que se dice ahí que yo nunca me preocupé ni nada que yo quise hacer arreglo, no nada…

