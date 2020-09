Repartidor de pizza de 89 años recibe una propina de miles de dólares

Este es un acto de bondad que no tiene precio. Para Derlin Newey, un repartidor de pizzas de Roy, Utah, la propina que recibió es mucho más que un puñado de miles de dólares.

Según informa KSL, afiliada de NBC, Derlin Newey, de 89 años de edad, tomó un trabajo de 30 horas a la semana como repartidor de Papa Johns Pizza para ganar algo de dinero extra porque sus facturas mensuales cuestan más de lo que cubre su seguro social.

Uno de sus clientes, Carlos Valdez, comenzó a grabar las entregas de pizza de Newey a su casa familiar y a compartirlas en redes sociales, sobre todo en TikTok.

El hombre se hizo conocido por su saludo al repartir. “Hola, ¿estás buscando pizza?”, dice en cada entrega. Newey pronto se convirtió en el favorito de los usuarios y entre los 53,000 seguidores de Valdez.

“Es una locura. Todo el mundo lo ama ”, dijo Valdez, y agregó que muchos de sus seguidores comentaron su frustración de que Newey todavía tuviera que trabajar. “Alguien de esa edad no debería estar trabajando tanto”.

Así que a la familia Valdez se le ocurrió la idea de recaudar fondos de sus seguidores para ayudar a Newey.

“Colectivamente, como comunidad de TikTok, todos nos unimos y pudimos recaudar $ 12,000 dólares para esta increíble persona”, dijo Valdez.

Junto con KSL, los Valdez hicieron una entrega especial sorpresa a Newey en su puerta.

89-year old Derlin Newey is a pizza delivery man who received a surprise delivery of his own today. A couple who got to know him from his pizza deliveries raised $12,000 to help him out. He had no idea. The full story runs tonight on @KSL5TV at 6. #ksltv #goodnews pic.twitter.com/Z83K5LTKPh

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 22, 2020